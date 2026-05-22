Air Cooler: ಕೇವಲ 10 ರೂ. ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂಲರ್ನಿಂದ ಎಸಿಗಿಂತ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ!
ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಸಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಕೂಲರ್ನಿಂದಲೂ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಎಸಿ ರೀತಿ ತಂಪು ಮಾಡುವ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಎಸಿ ಏರ್ ಕೂಲರ್
ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಳಸಿ
ಕೂಲರ್ನಿಂದ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಬರಲು ನೀವು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಐಸ್ ಸೇರಿ ಕೂಲರ್ನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ನಿಮ್ಮ ಕೂಲರ್ನಿಂದ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ. ಆಗ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಗಳು ಬೇಗ ಕರಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಕಿಟಕಿ ಬಳಿ ಇಡುವುದು ಬೆಸ್ಟ್
ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಒಳಗೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂಲರ್ನಿಂದ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಹೊರಬಂದು, ಅದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಅನುಭವ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ಅಥವಾ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಎಸಿಗಿಂತ ಕೂಲರ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ಇದರಿಂದ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಎಸಿಗಿಂತ ಕೂಲರ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಎಸಿ ಗಾಳಿಯು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಶುಷ್ಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೂಲರ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಒಣಗುವುದಿಲ್ಲ.
