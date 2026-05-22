ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೋತಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಖರೀದಿಸಿ. ಇದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೂ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ, ಚೈನ್ನ ಅಂದವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ 2 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಣಿಗಳ ಬದಲು ಕಪ್ಪು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೆಕ್ಲೇಸ್ನಂತೆಯೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಂಗಲ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ.
5 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ. ವೇವ್ ಶೈಲಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಸರಿನ ಅಕ್ಷರವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆಯುವ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾಡರ್ನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ. ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿರುವ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳು ಇದನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
