Kannada

ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ; ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವರ್ಕ್​ನ 7 ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್

ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದ ಡಿಸೈನ್​ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ನೋಡಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಧರಿಸಿದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
fashion May 22 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:pinterest
Kannada

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೋತಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೋತಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಖರೀದಿಸಿ. ಇದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್​ಗಳಿಗೂ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ, ಚೈನ್​ನ ಅಂದವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೋತಿ ಚೈನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ಕೇವಲ 2 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಣಿಗಳ ಬದಲು ಕಪ್ಪು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೆಕ್ಲೇಸ್​ನಂತೆಯೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: social media
Kannada

ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲಾಕೆಟ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ತುಂಬಾ ಭಾರವಾದ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಡ ಎನ್ನುವವರು ರಿಪ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಲಾಕೆಟ್ ಇರುವ ಇದನ್ನು ನೀವು 5 ರಿಂದ 10 ಗ್ರಾಂ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದು.
Image credits: pinterest
Kannada

ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೊಸ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ಚಿನ್ನದ ಚೈನ್ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಂಗಲ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ.

Image credits: social media
Kannada

ಶಾರ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ಆಫೀಸ್ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಮಿನಿಮಲ್ ಹಾಗೂ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ, ಜಿರ್ಕಾನ್ ಹರಳಿನ ಲಾಕೆಟ್ ಇರುವ ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್​ನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
Image credits: pinterest
Kannada

ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ

5 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ. ವೇವ್ ಶೈಲಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಸರಿನ ಅಕ್ಷರವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.  

Image credits: pinterest
Kannada

ಸರ್ಕಲ್ ರೌಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ

ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆಯುವ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾಡರ್ನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ. ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿರುವ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳು ಇದನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest

ಹಳೆಯ ಮೆಟಲ್ ಬಳೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್: ನೋಡೋಕೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ

ಶೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್: ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿಯ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್

Sheer Sarees: ಫಿಗರ್ ಫ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ 6 ಶೀರ್ ಸೀರೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ಕೇವಲ ₹150ಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಜುಮ್ಕಿ! ಮುಖದ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 6 ಡಿಸೈನ್ಸ್