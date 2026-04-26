ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್, ಎಸಿ, ಕೂಲರ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಮನೆ ತಂಪಾಗಿಸಲು ಛಾವಣಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಈ ಬಿಳಿ ದ್ರಾವಣ
Roof cooling tips for summer Kannada: ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬೆಂಕಿಯ ಕುಲುಮೆಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದೆಯೇ? ಎಸಿ ಬಿಲ್ ನೋಡಿ ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ದೇಸಿ ಜುಗಾಡ್! ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಂಪುಗೊಳಿಸುತ್ತೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಬೀತು
ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡೆಯಲು ಕೇವಲ ತುಟ್ಟಿಯಾದ ಎಸಿ ಅಥವಾ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳೇ ದಾರಿಯಲ್ಲ. ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಂಟ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ಉಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ದೇಸಿ ಉಪಾಯ
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ದೇಸಿ ಉಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಛಾವಣಿಯು ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು (Slaked Lime) ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಂಪಾಗಿ ಇಡಬಹುದು. ಸುಣ್ಣವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಿಳಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಈ ಬಿಳಿ ದ್ರಾವಣವು 'ಹೀಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್' ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಛಾವಣಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಈ ಕ್ರಮ ಕೇವಲ ಒಂದು ದೇಸಿ ಉಪಾಯವಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. 'ಜಿಯೋಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲೆಟರ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲಂಡನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 2018ರ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಲಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು 1.3 ರಿಂದ 2 ಡಿಗ್ರಿಯವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಛಾವಣಿಯ ತಾಪಮಾನ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ
ಇದಲ್ಲದೆ, ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನವನ್ನು (ಅರ್ಬನ್ ಹೀಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ವಿಧಾನ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಸೌರ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದರಿಂದ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಧಾನ
ಛಾವಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಪೇಂಟ್ ಹಚ್ಚುವ ಈ ರೀತಿ ಅಗ್ಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದೆ. ಎಸಿಗಳು ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ದೇಸಿ ಉಪಾಯವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿ ಇಡುತ್ತದೆ. ಯಾರು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಉಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ.
