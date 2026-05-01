ಬೆ*ತ್ತಲಾಗಿಯೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ?, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
Traditional bathing customs: ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ದೇಹದ ಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಿರಿಯರ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ನ*ಗ್ನವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾದ ಕ್ರಿಯೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ನ*ಗ್ನವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನ*ಗ್ನವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡುವ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ನಿಯಮ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕೆಲವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಸರಿಯಾದ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ನ*ಗ್ನವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಗಳೇನು?
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ವೇದಗಳು ಸ್ನಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಏನೆಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನ*ಗ್ನವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪಂಡಿತರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ
ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ: ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವು ಚೈತನ್ಯದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ (Energetic).
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ: ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು.
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಅಸಮಾಧಾನ: ನ*ಗ್ನವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ, ಹಣದ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಬಾಧೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿಪುಣರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ವಸ್ತ್ರವನ್ನಾದರೂ ಧರಿಸಿ
ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನಾದರೂ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಷ್ಟೇ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲವಾದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಸ್ತ್ರವನ್ನಾದರೂ ಧರಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ.
ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಧೃಡೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
