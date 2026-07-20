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ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು?

ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡೋದು ಹೇಗೆ?

kitchen Jul 20 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:freepik
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ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾತಾವರಣ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕಿಂತ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸೋದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

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ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಯಾಕೆ?

ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರಿಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

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ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರಿಸಬೇಕು?

ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಇರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಿನ ಶೆಲ್ಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.

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ರಟ್ಟಿನ ಸೆಟ್

ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಗಾರರು ರಟ್ಟಿನ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ರಟ್ಟಿನ ಸೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ.

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ಬಳಕೆ ಮುನ್ನ

ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಬಿರುಕು, ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ತಾಜಾ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಸಿ.

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ತೊಳೆಯಬೇಡಿ

ಕೆಲವರು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ತಪ್ಪು. ಪದೇ ಪದೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಒಳಗೆ ಇಡಬೇಡಿ.

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