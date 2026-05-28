ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರು ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ಬಾತ್ರೂಂ ಬಾಗಿಲು ಹಾಳಾಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ
Bathroom Door Protection: ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಬಾತ್ರೂಂ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದುವುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇಡೀ ಬಾತ್ರೂಂನ ಅಂದವೇ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾತ್ರೂಂನಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹಾಳಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಸತತವಾಗಿ ನೀರು, ಹಬೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದರಿಂದ ಮರವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಬ್ಬಲು, ಹಾಳಾಗಲು ಮತ್ತು ಸವೆಯಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಗಿಲಿನ ಕೆಳಭಾಗವು ಮೊದಲು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಬಾತ್ರೂಂನ ಅಂದವೇ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಸುವುದು ದುಬಾರಿ ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ, ಹಳೆಯ ಮರದ ಬಾಗಿಲನ್ನೇ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಬಹುದು.
1. ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫ್ ಪಾಲಿಷ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ
ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫ್ ಪಾಲಿಷ್, ವಾರ್ನಿಷ್ ಅಥವಾ ಸೀಲೆಂಟ್ (Sealant) ಮಾಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಮರದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಕೆಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಅಂಚುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
2. ವಿನೈಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಥವಾ PVC ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬಾತ್ರೂಂ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫ್ ವಿನೈಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಥವಾ PVC ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ನೀರು ಮತ್ತು ಹಬೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಇರುವ ಸುಲಭ ದಾರಿ. ಇದರಿಂದ ಮರವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ನೋಟವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
3. ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕ
ಬಾಗಿಲಿನ ತೀರಾ ಕೆಳಭಾಗವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿ ನೆಲ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಮರವು ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಟ್ಟಿ (Strip) ಅಳವಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ. ಇದು ಮರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
