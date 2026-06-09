ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗೊ ಈ ಎರಡೇ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ, ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಎಲೆಯೂ ಕಾಣಿಸಿದಷ್ಟು ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತವೆ!
Rose plant care tips: ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಬಿಡುವುದು ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ನ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳು (ಟಿಪ್ಸ್) ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು.
ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಗುತ್ತೆ?
ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದರದ್ದೊಂದು ಗಿಡ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಲವು ಬಾರಿ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಬಿಡುವುದು ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಹೂವುಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡದಲ್ಲೂ ಹೂವುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಮತ್ತೆ ಹೂವುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ (ಕತ್ತರಿಸುವುದು) ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ಸರಿಯಾದ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ (ಕತ್ತರಿಸುವುದು) ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದರ 'ಪ್ರೂನಿಂಗ್' ಅಂದರೆ ಒಣಗಿದ ರೆಂಬೆ-ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಗಿಡದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಹಳೆಯದಾದಾಗ ಅಥವಾ ಒಣಗಿದಾಗ, ಅವು ಗಿಡದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಮೂಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿರುವ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ (Angle) ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಹೂವು ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ಅದರ ಕೆಳಗಿರುವ ಮೂರು ಅಥವಾ ಐದು ಎಲೆಗಳ ಸಮೇತ ಆ ರೆಂಬೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡದ ಶಕ್ತಿ (Energy) ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಹೂವುಗಳು ಅರಳುತ್ತವೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗೊ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಳಕೆ
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗೊ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಳಕೆ
ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಹೂವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಹೂವುಗಳೇ ಬಾರದೇ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೂವುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ) ನೀಡಿ. ಹಾಗೇ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಅದರ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಥವಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು, ಆ ನೀರನ್ನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (Acidic soil) ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸಿ ಉಳಿದ ಚಹಾದ ಪುಡಿಯನ್ನು (Tea powder) ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಒಣಗಿಸಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನ
ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನ
ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಹೂ ಬಿಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಸಿಲಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೇರವಾದ ಬಿಸಿಲು ಸಿಗುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಬೇಗನೆ ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಇರಬಾರದು. ಕುಂಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ 1-2 ಇಂಚು ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ. ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೊರಹೋಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Drainage system) ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
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