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- ಬಳ್ಳಿ ಗಿಡಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್; ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ಬಳ್ಳಿ ಗಿಡಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್; ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೂವಿನ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಆಕಾರ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಕನಿಗಾಗಿ ಆರ್ಚ್, ಗ್ರೀನ್ ವಾಲ್, ಸ್ಪೈರಲ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಡಿಸೈನ್ನಂತಹ ಟ್ರೆಂಡಿ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಫ್ರೇಮ್ ಬಳಸಿ ಸಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ
ಯಾವುದೇ ಗಾರ್ಡನ್, ಟೆರೇಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಳ್ಳಿ ಗಿಡಗಳು ಸುಲಭ ಉಪಾಯ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ತೋರಿಸದೆ ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಅಂದಗೆಡಿಸುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಶೇಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬೋಗನ್ವಿಲ್ಲಾ, ಮಧುಮಾಲತಿ, ಕ್ಲೆಮ್ಯಾಟಿಸ್, ಜೂಹಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೂಬಿಡುವ ಬಳ್ಳಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್ ನೀಡಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೇವಲ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾರವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಳ್ಳಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸುಂದರ ಆಕಾರ ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ
ಗಾರ್ಡನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಅಥವಾ ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ಬಿದಿರು ಅಥವಾ ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್ನಿಂದ ಆರ್ಚ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಬಳ್ಳಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಗಿಡಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗೇಟ್ವೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ದೊಡ್ಡ ಗಾರ್ಡನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಳಗಳಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಹಾರ್ಟ್, ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ ಗಾರ್ಡನ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್, ಸರ್ಕಲ್, ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಕಾರದ ಫ್ರೇಮ್ಗಳು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಫ್ರೇಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ, ಗಿಡಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಬಾಲ್ಕನಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪೈರಲ್ನಂತಹ ರಚನೆ
ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪೈಪ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಬೆಳೆಸಿ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಸ್ಪೈರಲ್ ಅಥವಾ ಪಿಲ್ಲರ್ನಂತಹ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ, ಪೋರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಕನಿಯ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ಗ್ರೀನ್ ವಾಲ್ ಥೀಮ್
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಗೋಡೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವೈರ್ ಮೆಶ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಲ್ಲಿಸ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಗ್ರೀನ್ ವಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಳ್ಳಿ ಗಿಡಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಚನೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಗೋಡೆಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಸಿರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಆಧುನಿಕ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಕ್ಲೈಂಬರ್ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಛತ್ರಿಯ ಆಕಾರ
ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕ್ಲೈಂಬರ್ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಛತ್ರಿಯ ಆಕಾರದ ಫ್ರೇಮ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಿಡಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಾಲ್ಕೂ ಕಡೆ ಹರಡಿಕೊಂಡು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಛತ್ರಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹೂವುಗಳು ಅರಳಿದಾಗ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
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