ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ: ಕವಿ, ಸಾಹಿತಿ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋಗಳು
ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 7, 1941 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದು, ಅವರ ಜೀವನದ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಹಾನ್ ಕವಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್
ಭಾರತದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಕವಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್. ಕವಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಾಹಿತಿ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳು, ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಯವರೆಗಿನ ಪಯಣ ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜ
ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಕವನ, ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ಮಾನವೀಯತೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು.
ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ
ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 1913ರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದದ್ದು. ಗೀತಾಂಜಲಿ ಕೃತಿಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ದೊರೆಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಏಷ್ಯನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ ರಚನೆಕಾರ
ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ. ಅವರು ರಚಿಸಿದ 'ಜನ ಗಣ ಮನ' ನಂತರ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಯಿತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ 'ಅಮರ್ ಶೋನಾರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ' ಕೂಡ ಅವರದೇ ರಚನೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತು.
ಕೇವಲ ಕವಿಯಲ್ಲ, ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ
ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಸಂಗೀತ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಬದುಕಿನ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋಗಳು ಇಂದು ಅವರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಭಾರತವನ್ನು ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ತರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ಯಾಗೋರ್
ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಭಾವಿಸಿವೆ. ಮಾನವೀಯತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ.
ಗಾಂಧೀಜಿ ಜೊತೆ ಟ್ಯಾಗೋರ್
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಡುವೆ ಆಳವಾದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವಿತ್ತು. ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿ ‘ಗುರುದೇವ’ ಎಂದು ಗೌರವದಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.
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