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- Knowledge Story: ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗೋದೇಕೆ, ದಿನಾ ನೋಡಿದ್ರೂ ಈ ಸತ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
Knowledge Story: ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗೋದೇಕೆ, ದಿನಾ ನೋಡಿದ್ರೂ ಈ ಸತ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಸಮಯ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಈ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಯಾಕೆ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ?
ಸಮಯ ನೋಡಬೇಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮೊದಲು ಗಡಿಯಾರದತ್ತ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಯಾಕೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ? ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆಯೇ?
ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ತಿಳಿಯಲು ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಜನರು ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸೂರ್ಯಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ರಿ.ಪೂ. 1500ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೂರ್ಯಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿಯಬೇಕು
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಥಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಗಡಿಯಾರವು ಹಗಲಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು.
ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಸೂರ್ಯಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ, ಸಮತಟ್ಟಾದ ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮಯದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಮೇಲೆ 'ನೋಮನ್' (Gnomon) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ನೇರವಾದ ದಂಡ ಅಥವಾ ತ್ರಿಕೋನ ಭಾಗವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ, ನೋಮನ್ನ ನೆರಳು ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ನೆರಳಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಯಸಿದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ತೆರೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಗಂಟೆಗಳ ಗುರುತು ಹಾಕಬೇಕು.
ಅಪರಿಚಿತ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಕೋಲಿನ ನೆರಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ನೆರಳನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಈಗ ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿರುವ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ
ಹೀಗಾಗಿ, ಸೂರ್ಯಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಕೋಲಿನ ನೆರಳು ಕೂಡ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ, ಅದೇ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೂ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.
ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳಿನ ರಹಸ್ಯ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊದಲ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯಗಡಿಯಾರದ ನೆರಳು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ, ಇಂದಿನ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಬಹುಶಃ ಬಲದಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದವು.
ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಸಾರಾಂಶವೆಂದರೆ, ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳ್ಳುಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕು, ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿನ ಸೂರ್ಯಗಡಿಯಾರದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಫಲವಾಗಿದೆ.
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