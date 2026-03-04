ಕೆಜಿಗೆ ₹2000 ಬೆಲೆಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯಿರಿ! ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ ಬಳಸಿ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಟ್ ಸಿದ್ಧತೆ, ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ, ನೀರು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫಸಲು ಪಡೆಯುವವರೆಗಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ
ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದು ಹಬ್ಬುವ ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಗಿಡವನ್ನು ತಂದು ನೆಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೀಜಗಳಿಂದಲೂ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಕಾಳುಮೆಣಸು ನಿಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಪಾಟ್ ಸಿದ್ಧತೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ ನೆಡಲು, ಮೊದಲು 12 ರಿಂದ 16 ಇಂಚಿನ ಪಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಟ್ ಕೆಳಗೆ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗಲು ರಂಧ್ರ ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ, ಶೇ. 40ರಷ್ಟು ಗಾರ್ಡನ್ ಮಣ್ಣು, ಶೇ. 30ರಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಶೇ. 20ರಷ್ಟು ಮರಳು ಮತ್ತು ಶೇ. 10ರಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಪುಡಿ (ಕೋಕೋಪೀಟ್) ಸೇರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ನಾಟಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಲು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ತಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಿ. ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವುದಾದರೆ, ಅದನ್ನು 4-5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರವೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 1 ಇಂಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಪಾಟ್ ಅನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಬಿಸಿಲು ಅಥವಾ ನೆರಳು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
ನೀರು ಹಾಕುವ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು?
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ಗಿಡ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬಲು ಕೋಲು, ಜಾಲರಿ ಅಥವಾ ದಾರದ ಸಹಾಯ ನೀಡಿ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ವಾರಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ.
ವಾತಾವರಣ?
ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಲು ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ವಾತಾವರಣ ಉತ್ತಮ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಮಾರ್ಚ್-ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ 20 ರಿಂದ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಫಸಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಸಲು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಕಾಳುಗಳು ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತವೆ, ನಂತರ ಅವು ಒಣಗಿದಾಗ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
