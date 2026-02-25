ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡ ಕಾಡಿನಂತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೇ?, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಇದೊಂದು ಪದಾರ್ಥ ಸಾಕು
Best Fertilizer for Curry Plant: ನೀವು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಈ ದೇಶಿ ಉಪಾಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸವರುವಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಬೇವು ಗಿಡವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾಡಿನಂತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಿಳಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಹಾಕಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಳಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಳಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯವು ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಹೂವು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವು ಗಿಡವಿದ್ದು, ಅದು ಕಾಡಿನಂತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಈ ಬಿಳಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಹಾಕಿ.
ಏನಿದು ಈ ಬಿಳಿ ದ್ರಾವಣ?
ಈ ಬಿಳಿ ದ್ರಾವಣವೇ ಮೊಸರು. 3-4 ಚಮಚ ಹುಳಿ ಮೊಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮಗ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಮರುದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಕರಿಬೇವು ಗಿಡದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಅಗೆದ ನಂತರ ಬೇರುಗಳ ಬಳಿ ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಹಾಕಿ. ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ, ಇದರಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೇರುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತವೆ.
ಹುಳಿ ಮೊಸರಿನ ದ್ರಾವಣ ಏಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ?
ಹುಳಿ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದ್ದು, ಇವು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಮಣ್ಣನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿಸುತ್ತೆ: ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೆ: ಈ ದ್ರಾವಣವು ಬೇರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಗಿಡವು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೊಂಬೆಗಳು ಚಿಗುರುತ್ತವೆ.
ಎಲೆಗಳ ಹಸಿರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ: ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ದಟ್ಟ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ: ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಫಂಗಸ್ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಟಾಪ್ ಕಟಿಂಗ್ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ಸಮಯವು ಕರಿಬೇವು ಗಿಡದ ಸವರುವಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಿಡವು ಕೇವಲ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಬದಲು ನಾಲ್ಕೂ ಕಡೆ ಹರಡಿ ಪೊದೆಯಂತೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದರ 'ಟಾಪ್ ಕಟಿಂಗ್' ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ. ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಉದ್ದವಾದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಒಳಗಿನ ಕಡೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರೆಂಬೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಸವರುವಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೊಂಬೆಗಳು (Side branches) ಮೂಡಿ ಗಿಡವು ಹೆಚ್ಚು ದಟ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಕರಿಬೇವು ಗಿಡ ನೆಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ
ಸರಿಯಾದ ಕುಂಡವನ್ನು ಆರಿಸಿ: ಕರಿಬೇವು ಗಿಡವು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 12-14 ಇಂಚು ಆಳವಿರುವ ಕುಂಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಣ್ಣಿನ ಸರಿಯಾದ ಮಿಶ್ರಣ: ಗಾರ್ಡನ್ ಮಣ್ಣು, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮರಳನ್ನು ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸಿ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು.
ಬಿಸಿಲು ಅಗತ್ಯ: ಕರಿಬೇವು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 5-6 ಗಂಟೆಗಳ ನೇರ ಬಿಸಿಲು ಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ: ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದಂತೆ ಕಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ನೀಡಿ. ಅತಿಯಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಕರಿಬೇವು ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯಬಹುದು.
ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು?
ಹುಳಿ ಮೊಸರಿನ ಈ ಬಿಳಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಸತತವಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಈ ದೇಶಿ ಉಪಾಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸವರುವಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಬೇವು ಗಿಡವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾಡಿನಂತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.