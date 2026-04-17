ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಬಳಸುತ್ತಾರಾ? ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ! ಇದರ ಹಿಂದೆ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ!
ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾತು ಕಲಿಯುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯದೆ ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಬಳಸಿದಾಗ ನಾವು ನಕ್ಕು ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ?
ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡವರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಬಳಸಿದಾಗ ನಾವು ನಕ್ಕರೆ, ಅದು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ದೊಡ್ಡವರು ನಗಬಾರದು
ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಕ್ಕರೆ, 'ಇದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಅವರಿಗೆ ರೂಢಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ
ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಬಳಸಿದಾಗ ನಾವು ಕೋಪಗೊಂಡರೂ, ನಕ್ಕರೂ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೆ, ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಕಲಿಯಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರು ಮಾತನಾಡುವುದು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಟಿವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳು ಏನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೋಷಕರು ಗಮನಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲೇ ಚಿವುಟಿ ಹಾಕುವುದು ಅವಶ್ಯಕ
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಕಲಿತರೆ, ಶಾಲೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅದನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಗಬಹುದು, ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಹುದು. ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಬಳಸುವುದು ಅವರ ಸ್ವಭಾವವೇ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು
ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಮೊದಲು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಬಳಸಿದರೆ, 'ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮೃದುವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ. ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ. ಆಗಲೇ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
