ಅಂಜೂರದಿಂದ ಬಾಳೆವರೆಗೆ... ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ 7 ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳಿವು!
Best fruit trees for pots: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ. ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಅಂಜೂರ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾಟ್ ಬೇಕು? ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣು ಉತ್ತಮ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತವೆ
ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತವೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಕನಸನ್ನು ನೀವು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅನೇಕ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳಿವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಗಿಡಗಳು ಮನೆಗೆ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತವೆ.
ನಿಂಬೆ ಗಿಡ
ನಿಂಬೆ ಗಿಡ
ಸಣ್ಣ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ಗಿಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರ ಸುವಾಸನೆಯುಕ್ತ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. 'ಮೇಯರ್ ಲೆಮನ್' (Meyer Lemon) ನಂತಹ ತಳಿಗಳು ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಚೆರ್ರಿ ಗಿಡ
ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಚೆರ್ರಿ ಗಿಡ
ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಚೆರ್ರಿ ಗಿಡಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಇದರ ಹೂವುಗಳು ಬಾಲ್ಕನಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಂಜೂರ
ಅಂಜೂರ
ಅಂಜೂರದ ಅಗಲವಾದ ಎಲೆಗಳು ಇದನ್ನು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಶೈಲಿಯ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಾಳೆ ಗಿಡ
ಬಾಳೆ ಗಿಡ
ಬಾಳೆ ಗಿಡವನ್ನು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. 'ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಬನಾನಾ' ತಳಿಗಳು ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಂತಹ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಪೇರಲೆ ಗಿಡ
ಪೇರಲೆ ಗಿಡ
ಪೇರಲೆ ಗಿಡವು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದನ್ನು ಕಂಟೇನರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಇದು ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಲುಕ್ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಡ್ವಾರ್ಫ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಗಿಡ
ಡ್ವಾರ್ಫ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಗಿಡ
ಡ್ವಾರ್ಫ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಗಿಡಗಳು ಸಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಕೆಂಪು ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.