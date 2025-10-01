Parenting Tips: ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊಂದರೆಗೀಡು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ದಿನವಿಡೀ ಆಟವಾಡಿದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನಿಸಲ್ಲ. ತಜ್ಞರು, ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊಂದರೆಗೀಡು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಲೇಬಾರ್ದು
ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನೋಡಬಾರದು. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡವು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿದ್ರೆಯ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ . 2019 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲಗುವ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಫೋನ್ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದುಳಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸಮಯವಿರಲಿ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಮಲಗಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಯೇ. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ . ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಾಗ ಮೆದುಳು ಸಂಕೇತ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಬಯಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮಲಗಿಸುವುದು ನಿದ್ರೆಯ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮೆದುಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಶಿಸ್ತಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ
ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಸ್ತಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಮಲಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಬೆದರಿಸುವ ಮತ್ತು ಗದರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಡವಾಗಿ ಮಲಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ನಿದ್ರೆ ಎಂದ್ರೇನೇ ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಮೇಣ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಠಮಾರಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರು ಕಷ್ಟನೇ!
ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮುಂದಿರಲು ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ತರಬೇತಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಅವರ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಬೇಗನೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳು ಕನಿಷ್ಠ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲಿನ ಗಮನವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಕ್ಕಳು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ. ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ.
ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡಿ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿದ್ರೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಔಷಧ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ನಿರಾಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮೆದುಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೆದುಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಜಾಗರೂಕತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.