ಪರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಕವರ್ ಸುತ್ತೋದು ಯಾಕೆ? ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ, ಕಳ್ಳರಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ!
Aluminum foil on wallet meaning: ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿಡಲು ಬಳಸುವ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಾಲೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಇದು ನೋಡಲು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಳರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಳರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿಡಲು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಾಲೆಟ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನಿಂದ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಳರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಫಾಯಿಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು?
1. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಇಂದಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಆಫೀಸ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಫ್ಐಡಿ ಅಥವಾ ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಚಿಪ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರ ಹಿಡಿದರೆ ಸಾಕು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.
2. ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
2. ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಅಥವಾ ವಂಚಕರು ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯುನಿಕ್ ಐಡಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು 162 ಅಡಿ ದೂರದಿಂದಲೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು! ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗದಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಬಹುದು.
3. ಫಾಯಿಲ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
3. ಫಾಯಿಲ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಫಾಯಿಲ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸುತ್ತಿದಾಗ ಅದು 'ಫ್ಯಾರಡೆ ಕೇಜ್' (Faraday Cage) ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು (Radio Waves) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ನ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?
ವಾಲೆಟ್ಗೆ ಫಾಯಿಲ್ ಸುತ್ತುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು
RFID ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ವಾಲೆಟ್: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಆರ್ಎಫ್ಐಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ವಾಲೆಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ತಡೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಪದರವಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತವೆ.
RFID ಸ್ಲೀವ್ಸ್ (Sleeves): ಇಡೀ ಪರ್ಸ್ ಬದಲಿಸುವ ಬದಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆರ್ಎಫ್ಐಡಿ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಲೆಟ್ ಬಳಕೆ: ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಪೇ (Samsung Pay) ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ನಂತಹ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದೇ ಗಮನಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಂಚನೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ!
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