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- Iron Burn Marks: ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ಯಾ? ಹೀಗೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
Iron Burn Marks: ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ಯಾ? ಹೀಗೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ
Burn marks on clothes: ಕೆಲವು ಸರಳ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾದ ಸುಟ್ಟ ಕಲೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.
ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟ ಕಲೆ ಆಗಿದ್ಯಾ?
ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದಾಗ, ಅದರ ಲೇಪನವು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಲವು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಹ ಹಾಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? . ಇದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ನಿವಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ.
ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಇದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೂಲೆಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು.
ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಐರನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕಪ್ಪಾದರೆ ಅಥವಾ ಬರ್ನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲಿದ್ದರೆ , ತಕ್ಷಣ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಈಗ, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 2 ಚಮಚ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ, 1-2 ಚಮಚ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಳೆಯ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಕಪ್ಪಾದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಅದನ್ನು 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ, ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಈಗ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಬರ್ನ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಿವಾರಿಸಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ
ಕಪ್ಪಾದ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಮಾಡಲು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. 1 ಟೀಚಮಚ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ, ಬ್ರಷ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಕಲೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕವೂ ಕಲೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.
ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್
ಈ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಪರಿಹಾರವು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಜೆಲ್ ಅಲ್ಲದ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬ್ರಷ್ಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ. 5 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಹಳೆಯ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ.
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬಳಸುವುದು
ನಿಮ್ಮ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಳಪು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿ. ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು 5-7 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ. ಇದೇ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ನೀವು ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ, ನಂತರ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
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