ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು 'ಪ್ರಣಯದ ರಾಜ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಂತೆ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಪ್ರೀತಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಣಯದ ರಾಜರು
ಕೆಲವು ಜನರು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ವತಃ ಒಬ್ಬರಾಗಿರಬಹುದು. ಹೌದು, ಕೆಲವು ಜನರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ, ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ಹೊಸದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಇದೇ ರೀತಿಯದ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ, ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು "ಪ್ರಣಯದ ರಾಜರು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಸಂಖ್ಯೆ 1 - ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19, ಅಥವಾ 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು, ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಹೊಂದಿರುವವರು, ಸೂರ್ಯನು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಪಾರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಜನರನ್ನು ಬೇಗನೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಡೇಟ್ ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 3 - ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ
3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 12, 21 ಅಥವಾ 30 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಅವರ ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಇತರರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಸುಳಿಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗುರು ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಬಂಧವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
ಸಂಖ್ಯೆ 5 - ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಸದ ಸಂಯೋಜನೆ
ತಿಂಗಳ 5, 14 ಅಥವಾ 23 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು, ಅಂದರೆ 5 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶೀಲರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು, ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬುಧ ಗ್ರಹದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಮೋಜಿನ-ಪ್ರೀತಿಯ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 6 - ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 6, 15 ಅಥವಾ 24 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗೂ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಂತೋಷವು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು "ಪ್ರಣಯದ ರಾಜರು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿಡುತ್ತದೆ.
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