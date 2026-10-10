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- ವೈನ್-ರೆಡ್ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ 'ಸ್ವದೇಶ್'ಗೆ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಭೇಟಿ: ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿ- ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?
ವೈನ್-ರೆಡ್ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ 'ಸ್ವದೇಶ್'ಗೆ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಭೇಟಿ: ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿ- ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು 'ಸ್ವದೇಶ್' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವೈನ್-ರೆಡ್ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ರಾಜಮನೆತನದ ನೋಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ?
ನೀತಾ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಇವರೊಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಕಾರಿ. ಅವರು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ವದೇಶಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು 'ಸ್ವದೇಶ್' ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಉಟ್ಟ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಿಸಿದವು.
ವೈನ್-ರೆಡ್ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆ
ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ವೈನ್-ರೆಡ್ ಬನಾರಸಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ನೇಯ್ಗೆಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು, ಇದೀಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಅಲಂಕಾರ
ಈ ವೈನ್-ರೆಡ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಚಿನ್ನದ ವಿವರಗಳು ಇದ್ದರೆ, ನೀತಾ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಭರಣಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡದೆ ರಾಜಮನೆತನದ ನೋಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಮೆರೂನ್ ಅಥವಾ ವೈನ್-ರೆಡ್ ಬೇಸ್, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ದಂತದಂತೆ ಕಾಣುವ ಸಣ್ಣ ಮೋಟಿಫ್ಗಳಿಂದ ಈ ಸೀರೆ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲೌಸ್ ಸೀರೆಯು ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕಿವಿಯೋಲೆ
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತೋಳು ಮತ್ತು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಪಲ್ಲು ತರಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾದ ಅಂಚು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಆಲಂಕಾರಿಕ ರೇಖೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಗಣನೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹಾರಗಳು ಚಿನ್ನದ-ಟೋನ್ಡ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ತುಣುಕನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಅದು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಅವರ ಮುಖದ ಸುತ್ತಲಿನ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.
ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಕಡಿಮೆ, ಸಾಂದ್ರವಾದ ಬನ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಡೊದಲ್ಲಿ ಅಂದವಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವರು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿಂಡಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಮೇಕಪ್ಗಾಗಿ, ಅವರು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಮೈಬಣ್ಣ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ತುಟಿ ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು, ಕಂಠರೇಖೆ ಮತ್ತು ಸೀರೆಯ ಗಡಿ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಕೂದಲನ್ನು ಮುಖದಿಂದ ದೂರವಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು
2023 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನೀತಾ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಇದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಅವರು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. 2023 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನೀತಾ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಇದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
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