ಮಳೆ ಎಂದ್ರೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಶತ್ರು: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ನೆಡಬೇಡಿ, ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಬೀಳದಂತೆ ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸಿ
ಮಳೆಗಾಲವು ಎಲ್ಲಾ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮವಲ್ಲ. ಅತಿಯಾದ ನೀರು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ರಸಭರಿತ ಸಸ್ಯಗಳು, ಕಳ್ಳಿ, ಅಲೋವೆರಾ ಮತ್ತು ರೋಸ್ಮರಿಯಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆತು ಸಾಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮಳೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದ ಸಸ್ಯಗಳು
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಸ್ಯವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಅವುಗಳ ಬೇರುಗಳು ಏಕೆ ಕೊಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಸುಲಭವಾದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ರಸಭರಿತ ಸಸ್ಯಗಳು
ಮಳೆಗಾಲವು ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅವುಗಳ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯವು ಸಾಯಬಹುದು. ಇದು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸೋಂಕಿನಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೋಟ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ರಸಭರಿತ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಸಸ್ಯವು ಬೇಗನೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು.
ಜೇಡ್ ಮತ್ತು ಎಕೋವೇರಿ
ಜೇಡ್ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಕೋವೇರಿ ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೂ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ತಾಗುವಂತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ತಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಇವು ಮಳೆಗಾಲದ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತವೆ.
ಪಾಪಾಸ್ ಕಳ್ಳಿ
ಕಳ್ಳಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಸುಲಭವಾದರೂ, ಅವು ಒಣ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ಮಣ್ಣು ಸಸ್ಯ ಕೊಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದರೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಳಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ರೋಸ್ಮರಿ ಸಸ್ಯ
ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಮೂಲಿಕೆ ರೋಸ್ಮರಿ ಮೊನಚಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒದ್ದೆಯಾದ ಮಣ್ಣು ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ಕೊಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು.
ಅಲೋವೆರಾ ಸಸ್ಯ
ಅಲೋವೆರಾದ ದಪ್ಪ ಎಲೆಗಳು ನೀರು ಮತ್ತು ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೀರುಹಾಕುವುದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಅಲೋವೆರಾ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಅದರ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ, ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
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