Weight Loss: ಜಿಮ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 17kg ತೂಕ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಗುಡಿ
Motivational Speaker Praveen Gudi Weight Loss: ಇಷ್ಟುದಿನ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡುವ ಪ್ರವೀಣ್ ಗುಡಿ ಅವರೀಗ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನರನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಅವರೀಗ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
17 kg ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು
ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವೀಣ್ ಗುಡಿ ಅವರು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ವಾಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಈಗ 17kg ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ XXL ನಿಂದ M ಸೈಜ್ವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡೆ
ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ, ನಾನು ಇತರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಇತರರಿಗೆ ನಾನು ಬೋಧಿಸುವ ಮಾನವ ನಡವಳಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನದ (Human Behavioural Science) ಅದೇ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಎಷ್ಟು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು?
ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೇವಲ "ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ" ಅಥವಾ "ವ್ಯಾಯಾಮದ ಯೋಜನೆ"ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ತಪ್ಪದೇ 18000 ದಿಂದ 20000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು. ಕೇವಲ 30 ದಿನಗಳ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕುವ ಬದಲು, 18 ತಿಂಗಳ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವುದು.
ಏನು ಕಲಿತೆ?
ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವಿರಲಿ, ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರಲಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವಿರಲಿ—ನೀವು ಈಗ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ನೀವು ತಲುಪಬೇಕಾದ ಗುರಿಗೂ ನಡುವೆ ಇರುವ "ಅಂತರ"ವನ್ನು ಕೇವಲ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ, ಲೈಫ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕಲಿತ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ಪಾಠವೆಂದರೆ—ನಾನು ಇತರರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನೇ ಮೊದಲು ಬದುಕಿ ತೋರಿಸುವುದು. ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು "ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ" ಕಾಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೀರೋ ಆಗಲೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ “ಆರೋಗ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್”ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಅನಾರೋಗ್ಯದ "ಬಡ್ಡಿ" ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ.
ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು, ಎಸ್ಐಪಿ (SIP), ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಖಾತೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನೇ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ. ಆಗ ಕೇವಲ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸ್ವಯಂ-ಆರೈಕೆ (Self-care) ಕೊನೆಯ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇತರರನ್ನು ಸಬಲಗೊಳಿಸಲು, ಮೊದಲು ನಾನು ಸಬಲನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಸತ್ಯದ ಅರಿವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗಿನ ನಡಿಗೆ, ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಆ 18000 ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊಟವೂ ನನ್ನ "ಆರೋಗ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್"ಗೆ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಠೇವಣಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಲಾಭ (ROI) ಏನು?
ನನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಚುರುಕಾದ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ.
ಜೀವನಶೈಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು "ಆರೋಗ್ಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು" ಎದುರಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಡಿ. ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಎಸ್ಐಪಿ (Health SIP) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಬಡ್ಡಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತವೆ.
