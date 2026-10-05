ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸಿಂಪಲ್ ಕರಿಮಣಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳು
ಇದು ಟೂ ಲೇಯರ್ ಕರಿಮಣಿ ಸರ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕರಿಮಣಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಎರಡು ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳು ಸಖತ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಈ ಕರಿಮಣಿ ಸರ ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್ಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಚೈನ್ಗೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಿಮಣಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೋನ್ಗಳಿವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲವರ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದರ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಈ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಡಿಸೈನರ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಲೈಟ್ ವೆಯಿಟ್ ಚೈನ್ಗೆ ಐದು ಸಣ್ಣ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಫೀಸ್ ವೇರ್ಗೆ ಇದು ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇಂಥ ಕರಿಮಣಿ ಸರಗಳು ನಿಮಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ರೆಕ್ಕೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿರು ಕಲ್ಲು ಈ ಸರಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಕರಿಮಣಿ ಸರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಮುತ್ತಿನ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಕರಿಮಣಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತು ಸರದ ಹೈಲೈಟ್ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಈ ಕರಿಮಣಿ ಸರಕ್ಕೆ ಎಲೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಡಿಸೈನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೂ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಕಡೆ ಲೈಟ್ ವೆಯಿಟ್ ಚೈನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕರಿಮಣಿ ಚೈನ್ ಇರುವ ಈ ಸರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಬಿಳಿ ಕಲ್ಲು ಇದ್ದು, ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕರಿಮಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಸರ ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಳಗೆ ಲಾಕೆಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು (Bow) ಆಕಾರದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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