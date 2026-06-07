ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಟ್ ಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಕಮಲದ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಬಳೆಗಳ ಈ ಸೆಟ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಳೆಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೈಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಬ್ರೈಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಬಳೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಪರ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣದ್ದೇ ಟ್ರೆಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಈ ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆನಾದರೂ ಸುಂದರವಾದದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಬಹುದು. ಮುತ್ತಿನ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಜುಮ್ಕಾ ಲಟ್ಕನ್ ತುಂಬಾ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
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