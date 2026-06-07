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ಬಳೆಗಳ ಹೊಸ ಸೆಟ್: ಈ 6 ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರಳು ಮಾಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ತುಂಬಾ ಬಳೆ ತೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗೆ ಬಳೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಬಳೆ ಸೆಟ್‌ಗಳು ಬಂದಿವೆ.
fashion Jun 07 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:pinterest
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ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಜೊತೆ ಕಮಲದ ಡಿಸೈನ್ ಬಳೆ

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಟ್ ಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಕಮಲದ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಬಳೆಗಳ ಈ ಸೆಟ್ ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.  

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ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಳೆ ಜೊತೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ಕಂಗನ್ ಡಿಸೈನ್

ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಳೆಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೈಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಬ್ರೈಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಬಳೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

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ಪರ್ಪಲ್ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಜೊತೆ ಕುಂದನ್ ಬಳೆಗಳು

ಈಗ ಪರ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣದ್ದೇ ಟ್ರೆಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಈ ಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ.  

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ಕೆಂಪು ಬಳೆ ಜೊತೆ ಕುಂದನ್ ಬಳೆಗಳು

ಮದುಮಗಳ ಕೈಗಳಿಗೆ ಈ ಬಳೆಗಳ ಸೆಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಂಪು ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಕುಂದನ್ ಬಳೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು 500-800 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
Image credits: instagram
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ಪಿಂಕ್ ಗ್ಲಿಟರಿ ಬಳೆ ಜೊತೆ ಕುಂದನ್ ಬಳೆಗಳು

ಪಿಂಕ್ ಬಣ್ಣದ ಗ್ಲಿಟರಿ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಕುಂದನ್ ಹೂವು ಮತ್ತು ಹರಳುಗಳಿರುವ ಬಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಲು ಈ ಬಳೆ ಸೆಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
Image credits: nila_bangless@instagram
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ಪರ್ಲ್ ಮತ್ತು ಜುಮ್ಕಾ ಬಳೆಗಳು

ನೀವು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆನಾದರೂ ಸುಂದರವಾದದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಬಹುದು. ಮುತ್ತಿನ ಬಳೆಗಳ ಜೊತೆ ಜುಮ್ಕಾ ಲಟ್ಕನ್ ತುಂಬಾ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.  

Image credits: nazneen_bangles_king_786 USA Instagram

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