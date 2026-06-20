ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಗೋಡೆ ಕಾಣಲಿದೆ ಸೂಪರ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಲುಕ್; ಮಾಡರ್ನ್ ಫ್ರಂಟ್ ವಾಲ್ ಡಿಸೈನ್
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಗೋಡೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಸದ್ಯ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಫ್ರಂಟ್ ವಾಲ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ? ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್, 3ಡಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ನಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಮುಂಭಾಗದ ಗೋಡೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ
ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಗೋಡೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವೇ ಮೊದಲು ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕವಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಲಕ್ಸುರಿ ಲುಕ್ ನೀಡುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಫ್ರಂಟ್ ವಾಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ನಿಂದ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡಿ
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಬಳಕೆ, ಮುಂಭಾಗದ ಗೋಡೆಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರೇ, ಬೀಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೋನ್ನಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳು ಆಧುನಿಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವುದಲ್ಲದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಲಿವೇಶನ್
ಮರದ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ವಾಲ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿವೆ. ಇವು ಗೋಡೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿದಾಗ, ಮುಂಭಾಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ
ಮುಂಭಾಗದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ವಾಲ್ ವಾಶರ್ ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ, ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ನೋಟವು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಲೈಟಿಂಗ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಲಕ್ಸುರಿ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಪೇಂಟ್ ಮತ್ತು 3ಡಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ
ಸಾದಾ ಪೇಂಟ್ ಬದಲು ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಥವಾ 3ಡಿ ವಾಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮುಂಭಾಗದ ಗೋಡೆಗೆ ಆಳ ಮತ್ತು ಶೈಲಿ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಆಧುನಿಕ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಗ್ರೀನ್ ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ಗಳ ಮಿಶ್ರಣವು ಮುಂಭಾಗದ ಗೋಡೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಥವಾ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಹೊರಭಾಗವು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗುತ್ತದೆ.
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