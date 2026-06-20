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- Smart Planter: ಮನೆಗೆ ಹಸಿರಿನ ಜೊತೆ ಲಕ್ಷುರಿ ಟಚ್ ಬೇಕಾ? ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ
Smart Planter: ಮನೆಗೆ ಹಸಿರಿನ ಜೊತೆ ಲಕ್ಷುರಿ ಟಚ್ ಬೇಕಾ? ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಸಿರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷುರಿ ಲುಕ್ ನೀಡಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಗಿಡಗಳ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಲಭ ಮಾಡುತ್ತವೆ? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಇರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್
ಈ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ಗಳು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷುರಿ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೆನ್ಸರ್ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್
ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೆನ್ಸರ್ ಆಧಾರಿತ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ಗಿಡಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಟೆಕ್-ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸೆಲ್ಫ್-ವಾಟರಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್
ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್-ವಾಟರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತೇವಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ನೀರು ಹಾಕುವ ಚಿಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಿನಿಮಲ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್
ಬಿಳಿ, ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಗ್ರೇ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋನ್ ಫಿನಿಶ್ ಇರುವ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸರಳವಾದರೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಮಲ್ಟಿ-ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಜೊತೆಗೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
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