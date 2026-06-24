ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇಳೆ ಕಾಳಾದ್ರೂ ಹುಳುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆಯೇ? ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷವಾದರೂ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ!
How to store pulses: ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೇಳೆಯಿರಲಿ.. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಹುಳುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಸುಲಭವಾದ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್
ಸುಲಭವಾದ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್
ಎಷ್ಟೋ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ತಂದ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲೂ ಆಗದೆ ಅಥವಾ ಬಳಸಲೂ ಆಗದೆ ಕಷ್ಟಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೆಫ್ ಪಂಕಜ್ ಭದೌರಿಯಾ ಅವರು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಹಸ್ಯವೇನೆಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ಉಪ್ಪು!
ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ಉಪ್ಪು!
ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರುಚಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವ 'ಉಪ್ಪು', ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹುಳುಗಳ ಬಾಧೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಆಯುಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ, ಅತ್ಯಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಪಂಕಜ್ ಭದೌರಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಹ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?
*ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನೀವು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಯಸುವ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
*ಈಗ ಆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ, ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. (ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ, ಹರಳುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ).
*ಡಬ್ಬಿಯ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೇಳೆ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಉದುರಿಸಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಡಬ್ಬಿ ತುಂಬಾ ಬೇಳೆ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಗಾಳಿ ಆಡದಂತೆ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ.
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ತೇವಾಂಶವು ಡಬ್ಬಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಬೇಳೆಗಳಿಗೆ ಹುಳುಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಉಪ್ಪಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣವಿದೆ. ನೀವು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದಾಗ, ಅದು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬೇಳೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಣಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾತಾವರಣ ಒಣಗಿದ್ದಾಗ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಹುಳುಗಳು ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಖಾರಕ್ಕೆ (pungency) ಹುಳುಗಳು ದೂರ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತವೆ.
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಇತರ ಎರಡು ಪುಟ್ಟ ಟಿಪ್ಸ್
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಇತರ ಎರಡು ಪುಟ್ಟ ಟಿಪ್ಸ್
*ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಳಿ ಆಡದ (Airtight) ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
*ಉಪ್ಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು-ಮೂರು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕೈದು ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೂ ಸಹ ಹುಳುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
*ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಂದ ತಕ್ಷಣ, ಡಬ್ಬಿಗೆ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಈ ಉಪ್ಪಿನ ಟ್ರಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆ ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹುಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
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