ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಸೈನ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಪರ್ಲ್ ಸ್ಟೋನ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎರಡೂ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ.
ರೋಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸ್ಟಡ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ನೋಡಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
ಫ್ಲೋರಲ್ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಯಾಚ್ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಸ್ಟಡ್ ಓಲೆಗಳು ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಫ್ಲೋರಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಸಿಂಪಲ್, ಸೋಬರ್ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಓಲೆಗಳು ಗೋಲ್ಡ್ ಶೈನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಆರ್ಕಿಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಟಡ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
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