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ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇರುವೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣ ಏನು?

life Sep 29 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Gemini AI Generated
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ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ

ಸಿಹಿ ವಾಸ್ತುಗಳ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವೆಗಳು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

Image credits: Gemini AI Generated
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ಆಹಾರದ ತುಣುಕು

ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ಆಹಾರ ತುಣಕುಳಿಂದಾಗಿ ಇರುವೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Gemini AI Generated
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ತೇವಾಂಶ

ತೇವಾಂಶವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಂಕ್, ನಲ್ಲಿ ಬಳಿಯ ತೇವಾಂಶ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Gemini AI Generated
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ಶುಷ್ಕ ಪ್ರದೇಶ

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳು ಒಣ ಪ್ರದೇಶ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ.

Image credits: Gemini AI Generated
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ಆಹಾರ ಹುಡುಕಾಟ

ಒಂದು ಇರುವೆ ಆಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಇರುವೆಗಳು ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Gemini AI Generated
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ಬಿರುಕು

ಗೋಡೆ, ನೆಲದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕುಗಳಿದ್ರೆ ಇರುವೆಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Gemini AI Generated
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ಕ್ಲೀನಿಂಗ್

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇರುವೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಗೋಡೆ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರಿ

Image credits: Gemini AI Generated
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ವಿನೆಗರ್

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇರುವೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ರೆ, ಅವುಗಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಇರುವೆಗಳು ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತವೆ.

Image credits: Gemini AI Generated

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