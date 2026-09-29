ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇರುವೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣ ಏನು?

ಸಿಹಿ ವಾಸ್ತುಗಳ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವೆಗಳು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ಆಹಾರ ತುಣಕುಳಿಂದಾಗಿ ಇರುವೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತೇವಾಂಶವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಂಕ್, ನಲ್ಲಿ ಬಳಿಯ ತೇವಾಂಶ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳು ಒಣ ಪ್ರದೇಶ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ.
ಒಂದು ಇರುವೆ ಆಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಇರುವೆಗಳು ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಗೋಡೆ, ನೆಲದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕುಗಳಿದ್ರೆ ಇರುವೆಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇರುವೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಗೋಡೆ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇರುವೆಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ರೆ, ಅವುಗಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಇರುವೆಗಳು ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತವೆ.
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