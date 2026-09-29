ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತರಕಾರಿಗಳ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನೂ ನೀಡಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಮಿನಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಉತ್ತಪ್ಪ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತರಕಾರಿಗಳ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನೂ ನೀಡಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಮಿನಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಉತ್ತಪ್ಪ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮೃದುವಾದ ಉತ್ತಪ್ಪ, ತರಕಾರಿಗಳ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸವಿದರೆ ರುಚಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಮಿನಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಉತ್ತಪ್ಪ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಇಡ್ಲಿ/ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು – 2 ಕಪ್
ಕ್ಯಾರೆಟ್ – ½ ಕಪ್, ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು
ಈರುಳ್ಳಿ – ½ ಕಪ್, ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು
ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ – ¼ ಕಪ್, ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು
ಮೊಸರು – ½ ಕಪ್
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು – 2 ಚಮಚ
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – 1, ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು
ಸಾಸಿವೆ – ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಜೀರಿಗೆ – ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಎಣ್ಣೆ – ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು
ಮಿನಿ ಉತ್ತಪ್ಪ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾದ ಹದದಲ್ಲಿರಲಿ. ನಂತರ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಈಗ ತವಾವನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತವದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಮಿನಿ ಉತ್ತಪ್ಪದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಹರಡಿ. ಉತ್ತಪ್ಪದ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಕೆಳಭಾಗ ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆ ಸವಿಯಲು ಕೊಡಿ.
ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಉತ್ತಪ್ಪ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿಸಬೇಡಿ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೈಟ್ನಲ್ಲೂ ತರಕಾರಿಗಳ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇತರ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಮಿನಿ ಗಾತ್ರವಾದರೂ ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಪವರ್! ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಉತ್ತಪ್ಪ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳ ಟಿಫಿನ್ಗೂ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಮನೆಯವರು ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ತಪ್ಪ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ!