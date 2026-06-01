Shocking: ಹೇಳೋಕೆ ಹೊಸ ನಟ, ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತು ಎಂತದ್ದು..? ರಾಜಕೀಯ-ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥ ಸತ್ಯ ನುಡಿದ 'ಸತ್ಯದೇವ್'
ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಟರು ಯಾಕೆ ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಲ್ಲ? ಸತ್ಯದೇವ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ 'ಕಹಿ ಸತ್ಯ'!
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟರು ಕೇವಲ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 'ರಾಜಕೀಯ' ವಿಷಯ ಬಂದರಂತೂ ಅಷ್ಟೇ... ಬಹುತೇಕ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಹೀಗೆ ನಟರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಒಲವುಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ ಸತ್ಯದೇವ್ (Satyadev) ಈಗ ಸ್ಫೋಟಕ ಸತ್ಯವೊಂದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ!
ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮುಖ್ಯ, ರಾಜಕೀಯವಲ್ಲ!
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯದೇವ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'Raw Talks with VK' ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ದೇವರು. ನೀವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ" ಎಂದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ!
ಸತ್ಯದೇವ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಬಹಳ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿವೆ. "ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಜನರು ಅದನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ನನ್ನ ಮುಂದೆ 10 ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿದ್ದರೆ, ಆ ಹತ್ತೂ ಜನರು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ರಾಜಕೀಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರವಾದರೂ ಅದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಾವಿರ ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ 'ಕಿಂಗ್ಡಮ್' ನಟ.
ಹಣವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಠ ನಡೆಯುತ್ತೆ!
ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಯಾರಾದರೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸಬಲರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆರಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಹಣ ಅವರ ಬಳಿ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ನನ್ನಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮನದಾಳದ ಮಾತನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಭರಾಟೆ:
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅಭಿನಯದ 'ಕಿಂಗ್ಡಮ್'ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಸತ್ಯದೇವ್, ಇದೀಗ ಜುಲೈ 3ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿರುವ 'ರಾವ್ ಬಹದ್ದೂರ್' ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 'ಸಮವರ್ತಿ', 'ಫುಲ್ ಬಾಟಲ್' ಮತ್ತು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಗರುಡ: ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದೇವ್ ಬಿಜಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಗುಸುಗುಸು ಸುದ್ದಿಗಳ ನಡುವೆ, ಸತ್ಯದೇವ್ ಅವರ ಈ 'ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್' ಮಾತುಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮದ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಿವೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ನಟನ 'ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲಾಜಿಕ್' ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
