Red Chutney: ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮೇಲೆ ಸವರುವ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಚಟ್ನಿ ಥರ ಅಲ್ಲ!
Red Chutney For Masala Dosa: ಮಸಾಲದೋಸೆ ಮೇಲೆ ಸವರುವ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವುದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋ ಥರ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನೇನು ಹಾಕಬೇಕು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
14
Image Credit : Youtube
ಮೆಣಸು ನೆನೆಸಬೇಕು
ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸು, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸನ್ನು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿ ಇಡಬೇಕು
24
Image Credit : Youtube
ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು?
ಸಣ್ಣ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಕಾಳು, ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಚಮಟ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
34
Image Credit : Youtube
ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಮೆಣಸು ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕಿ.
44
Image Credit : Youtube
ಸವಿಯಲು ರೆಡಿ
ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆ ಮೊದಲು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಟ್ನು ಸವರಿದರೆ ತಿನ್ನಲು ರೆಡಿ.
