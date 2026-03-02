ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಲು ನೀವ್ ತಿನ್ನೋ ಈ ಆಹಾರಗಳೇ ಕಾರಣ! ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋದೇನು?
ಮೊಡವೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮೊಡವೆ
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಮತ್ತು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆ (Pimples) ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಏರುಪೇರು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯಂಶದ ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು. ಮೊಡವೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಟ್ಹೆಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಹೆಡ್ಸ್ನಂತಹ ವಿಧಗಳಿವೆ. ಈ ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳು ಮುಖದ ಅಂದವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಮೊಡವೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಹಾರ
ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮೊಡವೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿಮಗೆ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಚರ್ಮವಿದ್ದು, ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಊಟ-ತಿಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳು
"ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳು ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತವೆ," ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಫರಿದಾಬಾದ್ನ ಡಾ. ಮೇಘಾ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಮೆಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಮೇಘಾ ಶರ್ಮಾ
ಎಣ್ಣೆಯಂಶ ಉತ್ಪಾದನೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯಂಶ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ, ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಡವೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆಹಾರಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಹಾಲು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಗಳು - ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್, ಚೀಸ್ ಬರ್ಗರ್, ಪಿಜ್ಜಾ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್.
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು (processed food)
ಸೋಡಾ, ಸಿಹಿ ಟೀ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳು
ಕೇಕ್, ಡೋನಟ್ಸ್, ಕುಕೀಸ್, ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳು
ಚೀಸ್, ಬೆಣ್ಣೆ
ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರ ಭೇಟಿ
"ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮೊಡವೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲು ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು," ಎಂದು ಡಾ. ಮೇಘಾ ಶರ್ಮಾ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು
ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಮೊಡವೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಇವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಏರಿಸುತ್ತವೆ. ಮೊಡವೆ ಪೀಡಿತ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಸೋಯಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈಟೊಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ಗಳಿವೆ. ಇದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡವಿ, ಚರ್ಮವನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗಿಸಿ ಮೊಡವೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಅಧ್ಯಯನ
ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತಿಸಿವೆ. ಹಾಲು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಡಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
