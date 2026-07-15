Air Cooler: ಕೂಲರ್ ಇದ್ರೂ ಕೋಣೆ ತಂಪಾಗಲ್ವಾ? ಗಾಳಿ ಸರಿ ಆಡಲ್ವಾ? ಕೇವಲ 300 ರೂ.ನಲ್ಲಿದೆ ಸೂಪರ್ ಪರಿಹಾರ
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕ ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಏರ್ ಕೂಲರ್ಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಂಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಸುಮಾರು 300 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸಿ ಕೋಣೆಯಿಂದ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ
ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅನೇಕರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಲರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಕೋಣೆ ತಂಪಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಗುಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಲರ್ ಏಕೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಷ್ಟೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೂಲರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಯ್ತು ಎಂದರೆ, ಕೂಲರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹೊಸತು ಖರೀದಿ ಬೇಡ
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕೂಲರ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಕೂಲರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಗಾಳಿಯು ಕೋಣೆಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಿಯದ ಕಾರಣ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 300 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಸರಳ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೂಲರ್ನ ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಲರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಏಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ
ಏರ್ ಕೂಲರ್ಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ನೆನೆಸಿದ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಒಣ ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೂಲರ್ ಹೊರಸೂಸುವ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಗಾಳಿಯು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯು ಹೊರಬರಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆರ್ದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯು ಜಿಗುಟಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸುಲಭವಾದ 300 ರೂ. ತಂತ್ರ ಯಾವುದು?
ನೀವು ದುಬಾರಿ ಡಿಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಯರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ಸುಮಾರು 300 ರೂ.ಗಳ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೋಣೆಯಿಂದ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಕೂಲರ್ನ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು
- ಕೂಲರ್ ಅನ್ನು ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಇರಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಅದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಕೂಲರ್ನಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಣೆಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.
- ಸಣ್ಣ ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕೈಲೈಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
- ಕೋಣೆಯಿಂದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹೊರಮುಖವಾಗಿ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಕೂಲರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಇದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನವು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂಲರ್ನ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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