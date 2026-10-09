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- ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು.. ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಹುಳು ಬರಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಅಕ್ಕಿ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು.. ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಹುಳು ಬರಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್
Rice storage hacks: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನುಸಿ ಅಥವಾ ಸೊಂಡಿಲು ಹುಳು ಬಂದು ಹಾಳಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಸ್ತು ಬಳಸಿ ನೋಡಿ, ವರ್ಷವಿಡೀ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಹುಳವೂ ಸುಳಿಯದಂತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇಡಬಹುದು.
ಒಂದು ಹುಳುವೂ ಬರದಂತೆ ಅಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡಲು
ಒಂದು ಹುಳುವೂ ಬರದಂತೆ ಅಕ್ಕಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಡಲು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಅಕ್ಕಿ ತಂದಿಟ್ಟಾಗ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನುಸಿ, ಸೊಂಡಿಲು ಹುಳು ಅಥವಾ ಬೂಸ್ಟು ಹಿಡಿದು ಹಾಳಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ವರ್ಷವಿಡೀ ಒಂದು ಹುಳವೂ ಬರದಂತೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಬಹುದು! ಆ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಯಾವುವು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ.
ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹುಳು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವ 4 ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹುಳು ಹಿಡಿಯದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವ 4 ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್
1. ತೇವಾಂಶ ಇರಬಾರದು
ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬುವ ಡಬ್ಬವನ್ನು (ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೀಲ್) ಮೊದಲು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತೇವಾಂಶ (ನೀರಿನಂಶ) ಇರದಂತೆ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ ಬೇಗನೆ ಹುಳುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
2. ಒಣಗಿದ ಬೇವಿನ ಎಲೆ (Neem Leaves)
2. ಒಣಗಿದ ಬೇವಿನ ಎಲೆ (Neem Leaves)
ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಳೆದು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬುವಾಗ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದರ ಪದರವಾಗಿ (Layers) ಈ ಒಣ ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹರಡಿ. ಬೇವಿನ ಕಹಿ ವಾಸನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹುಳುಗಳು ಅಕ್ಕಿಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
3. ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Dry Red Chillies)
3. ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Dry Red Chillies)
ತೊಟ್ಟು ಇರುವ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಖಾರ ಹಾಗೂ ಘಾಟಿನ ವಾಸನೆಗೆ ಸೊಂಡಿಲು ಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ನುಸಿಗಳು ದೂರ ಓಡುತ್ತವೆ.
4. ಚಕ್ಕೆ (ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ) ಅಥವಾ ಲವಂಗ (Cinnamon / Cloves)
4. ಚಕ್ಕೆ (ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ) ಅಥವಾ ಲವಂಗ (Cinnamon / Cloves)
ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಚಕ್ಕೆ ತುಂಡುಗಳು ಅಥವಾ ಲವಂಗವನ್ನು ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿಡುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳಿಂದ ಬರುವ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಕೀಟಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರದಂತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
5. ಕರ್ಪೂರದ ಬಳಕೆ (Camphor)
5. ಕರ್ಪೂರದ ಬಳಕೆ (Camphor)
ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ (ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ತೂತು ಮಾಡಿ) ಅಕ್ಕಿಯ ನಡುವೆ ಇಡಬಹುದು. ಕರ್ಪೂರದ ವಾಸನೆಗೂ ಹುಳುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಗಾಳಿಯಾಡದಂತೆ ಮುಚ್ಚುವುದು (Airtight Storage)
ಗಾಳಿಯಾಡದಂತೆ ಮುಚ್ಚುವುದು (Airtight Storage)
ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಡಬ್ಬದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಹಾಕಿ, ನಂತರ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶ ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹೊಸದರಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
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