ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆವ ಮಳೆನೀರೆಂಬ ಗುಪ್ತನಿಧಿ: ಸಂಗ್ರಹಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು
ಛಾವಣಿ ಅಥವಾ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಮಳೆನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಅನೇಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನವು ಮಳೆನೀರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಳೆನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಸಲಹೆಗಳು
ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಮಳೆನೀರು ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಮಳೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಜನರು ಹಳೆಯ ನೀರನ್ನು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಅನೇಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ನೀರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಮಳೆನೀರನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಮಳೆನೀರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು
ಮಳೆನೀರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಬಳಸಬಹುದು. ನೀರನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ನೀರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಳೆನೀರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು?
ಮಳೆನೀರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅದು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಮುಚ್ಚಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತೆರೆದ ಅಥವಾ ಕೊಳಕು ನೀರು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀರಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ಮಳೆನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು
ಯಾವಾಗಲೂ ಮಳೆನೀರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ದೂಳು, ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳು ಒಳಗೆ ಬರದಂತೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸಹ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ನೀರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳು
ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಮಳೆನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅನಗತ್ಯ ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನೀರನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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