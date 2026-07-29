ಸಾದಾ ಚೋಕರ್ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಹರಳುಗಳಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಚೋಕರ್ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೋಕರ್ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗುವ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಹೆವಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆನೆಗಳಿರುವ ಈ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸದ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸಾದಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೋಕರ್ ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮಣಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಚೋಕರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಂತಹ ಚೋಕರ್ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದು, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಮುತ್ತಿನ ಸಾಲುಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಇಂತಹ ಚೋಕರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಸಾಲಿನ ಚೈನ್ಗೆ ಕಾಸುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗುವ ಜುಮುಕಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಂದವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
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