Small Bedroom Decor Ideas: ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಅರಮನೆಯಂತೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ
Small bedroom decor ideas: ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದರೆ ಅರಮನೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಕೋಣೆಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ?. ಸಣ್ಣ ಜಾಗವನ್ನೂ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಹೇಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು?
ಬೆಡ್ ರೂಂ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಮಲಗುವ ಜಾಗವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುವ ತಾಣ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೋಣೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಚಿಂತೆ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಗಳು.
ಹಳೆಯ ವಸ್ತು, ಹೊಸ ರೂಪ
ಹೊಸ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ. ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಹಳೆಯ ಮರದ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಿಶ್ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕ ಇಡುವ ಜಾಗವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಹಳೆಯ ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು(Wooden Box) ಗೋಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್
ಸಸ್ಯಗಳೂ ಕೋಣೆಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಡುವ ಬದಲು, ಕಿಟಕಿಯ ಹತ್ತಿರ ಅಥವಾ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಎತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಂತಹ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೋಣೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪರದೆಗಳು
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಟನ್ಗಳು ಕೋಣೆಯ ಅಂದವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಂದವಾದ ರಗ್ ಅಥವಾ ಚಾಪೆ ಹಾಸಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ ಬಣ್ಣದ ದಿಂಬುಗಳೂ ಕೋಣೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೋಣೆಗೆ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸಾದಾ ಪರದೆಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ.
ಬೆಳಕಿನ ವಿನ್ಯಾಸ
ಬೆಳಕು ಕೋಣೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಸಣ್ಣ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ (Fairy Lights) ಬಳಸಿ. ಇದು ಕೋಣೆಗೆ ಹಿತವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ 5 ಪ್ರಮುಖ ಟಿಪ್ಸ್
ಕನ್ನಡಿಗಳ ಬಳಕೆ: ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ಇದು ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಕೋಣೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಬಳಸಿ: ನೆಲದ ಮೇಲೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಬದಲು, ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಅಥವಾ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ಥಳ ಉಳಿಸಿ.
ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ನಿವಾರಣೆ: ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವಸ್ತುಗಳಿರುತ್ತವೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೋಣೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪೈಂಟ್: ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಬಿಳಿ, ಆಫ್-ವೈಟ್ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಸುವಾಸನೆ: ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಗಂಧದ ಬತ್ತಿ ಅಥವಾ ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಬಳಸಿ. ಇದು ಕೋಣೆಯ ಮೂಡ್ ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ.
