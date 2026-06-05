ಕೂದಲು ಉದ್ದವಾಗಿ, ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅಕ್ಕಿ ನೀರು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು. ಇದನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ನೀರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೀನ್ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬುಡವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ 'ಇನೋಸಿಟಾಲ್' ಎಂಬ ಅಂಶ ಅಕ್ಕಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಅಕ್ಕಿ ನೀರಿನಿಂದ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಕಿ ನೀರಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಹೊಸ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ನೀರಿಗೆ ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಟೀಗೆ ಅಕ್ಕಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ತುಂಡಾಗುವ ಕೂದಲನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ ಮುತ್ತಿನ ಚೋಕರ್ನ 6 ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!
1-5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 3-4 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಳು
ಡಿಸೈನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೀರೆಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್: ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ರಫಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್
Shimmery Bangles: ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ 6 ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋರಿಸಿ!