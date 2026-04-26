ಹೀಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಡಕೆ ಚೂರು ವಾಸನೆ ಬರದೆ ನೀರು ಮಂಜಿನಂತೆ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ
Matka cleaning tips Kannada: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಹಿತಕಾರಿ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಸೈಂಧವ ಲವಣ ಬಳಸಿ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಮಂಜಿನಂತೆ ತಂಪಾಗಿರಿಸುವ ಸುಲಭ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ
ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನೇಕರು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಮಡಕೆ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಮಡಕೆಯಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ:
ಬರಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೋಗಲ್ಲ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಡಕೆಯನ್ನು ಬರಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮಡಕೆಯ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಕೊಳೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಸೈಂಧವ ಲವಣ (ಕಲ್ಲುಪ್ಪು)
ಮೊದಲು ಮಡಕೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. (ನೆನಪಿರಲಿ: ನೀರು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಿರಬಾರದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಡಕೆ ಒಡೆಯಬಹುದು).
ಈ ನೀರಿಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಸೈಂಧವ ಲವಣ (Rock Salt) ಹಾಕಿ.
ಮಡಕೆಯ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಲುಕಿ, ಉಪ್ಪುನೀರು ಮಡಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ತಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ.
ನಂತರ ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಡಕೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಡಿ.
ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಸೈಂಧವ ಲವಣವು ಒಂದು 'ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಲೀನರ್' ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಡಕೆಯ ಒಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬರುವ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಡಕೆ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ನೆನಪಿರಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳು
ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ
ಉಪ್ಪುನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದ ನಂತರ, ಮಡಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಬೋರಲು ಹಾಕಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೊರಭಾಗದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ
ಮಡಕೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಉಪ್ಪಿನಂತಹ ಪದರ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸೋಪು ಅಥವಾ ಸರ್ಫ್ ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯಬೇಡಿ. ಕೇವಲ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಶ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಮಡಕೆಯ ರಂಧ್ರಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀರು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕೈ ಹಾಕಬೇಡಿ
ಮಡಕೆಯಿಂದ ನೀರು ತೆಗೆಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಉದ್ದನೆಯ ಹಿಡಿ ಇರುವ ಲೋಟ ಅಥವಾ ಜಗ್ ಬಳಸಿ. ಪದೇ ಪದೇ ಕೈ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ನೀರು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
