ಕುದುರೆಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಕಬ್ಬಿಣದ ಲಾಳವೇಕೆ ಬೇಕು? ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಟ್ಟಿಗೂ, ದೇಹದ ಈ ಅಂಗಕ್ಕೂ ಇರೋ ಲಿಂಕ್ ಏನು?
Farrier meaning: ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಕುದುರೆಯ ಕಾಲಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಲಾಳವನ್ನು ಏಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ? ಲಾಳ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೋವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ? ಕಾಡಿನ ಕುದುರೆಗಳಿಗಿಲ್ಲದ ಈ ಲಾಳದ ಅಗತ್ಯ ಸಾಕು ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ?
ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಇದರ ಅಗತ್ಯವೇಕೆ?
ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಇದರ ಅಗತ್ಯವೇಕೆ?
ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಪ್ರಾಣಿಯಾದ ಕುದುರೆಯ ಕಾಲಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಲಾಳವನ್ನು ಏಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಕುದುರೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಲಾಳವಿಲ್ಲದೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಬದುಕಬಲ್ಲವು ಎಂದಾದರೆ, ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಇದರ ಅಗತ್ಯವೇಕೆ? ಲಾಳ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಕುದುರೆಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇಂತಹ ಹತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಲಾಳವು ಕುದುರೆಗೆ ಒಂದು 'ರಕ್ಷಾಕವಚ'
ಲಾಳವು ಕುದುರೆಗೆ ಒಂದು ‘ರಕ್ಷಾಕವಚ’
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕುದುರೆಯ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಕಬ್ಬಿಣದ ಲಾಳವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚವಿದ್ದಂತೆ. ಒಂದು ವಯಸ್ಕ ಕುದುರೆಯ ತೂಕ ಸುಮಾರು 400 ರಿಂದ 700 ಕೆ.ಜಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಭಾರವಾದ ದೇಹದ ಒತ್ತಡವು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಸಣ್ಣ ಗೊರಸುಗಳ (Hooves) ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಕುದುರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು-ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಗ, ಈ ಗೊರಸುಗಳು ಸವೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸವೆತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಲಾಳ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ನೋವಾಗದಿರಲು ಇದೇ ಕಾರಣ!
ನೋವಾಗದಿರಲು ಇದೇ ಕಾರಣ!
ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕುದುರೆಯ ಗೊರಸುಗಳು ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವು ನಮ್ಮ ಉಗುರು ಮತ್ತು ಕೂದಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ 'ಕೆರಾಟಿನ್' (Keratin) ಎಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ನಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಹೇಗೆ ನೋವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಲಾಳ ಹೊಡೆಯುವಾಗಲೂ ಕುದುರೆಗೆ ನೋವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಗೊರಸಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಅಥವಾ ನರಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ 'ಫಾರಿಯರ್' (Farrier) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನುರಿತ ತಜ್ಞರೇ ಮಾಡಬೇಕು.
ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ವೇಗಕ್ಕೆ ಲಾಳದ ಬೆಂಬಲ
ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ವೇಗಕ್ಕೆ ಲಾಳದ ಬೆಂಬಲ
ಲಾಳವು ಕೇವಲ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕುದುರೆಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು (Grip) ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಳೆ, ಕೆಸರು ಅಥವಾ ಜಾರುinternal ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಜಾರಿ ಬೀಳದಂತೆ ಇದು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೇನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಲಾಳ ಕಡ್ಡಾಯ. ರೇಸ್ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಂತಹ ಹಗುರವಾದ ಲಾಳಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವುಗಳಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾಡಿನ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಲಾಳ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಏಕೆ?
ಕಾಡಿನ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಲಾಳ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಏಕೆ?
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಕುದುರೆಗಳು ಮೃದುವಾದ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಗೊರಸುಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸವೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಭಾರವಾದ ಹೊರೆ ಹೊರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಲಾಳ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ.
ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯ
ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಗತ್ಯ
ಕುದುರೆಯ ಗೊರಸುಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಉಗುರುಗಳಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿ 6 ರಿಂದ 8 ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಳೆಯ ಲಾಳವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಗೊರಸನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಲಾಳವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕುದುರೆಯ ಕಾಲಿನ ಆಕಾರ ಕೆಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು.
ಲಾಳ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ನಂಬಿಕೆ
ಲಾಳ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ನಂಬಿಕೆ
ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯ ಲಾಳವನ್ನು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಲಾಳವನ್ನು ನೇತುಹಾಕಿದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಲಾಳದ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಕುದುರೆಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ.. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಶೂಗಳು ಹೇಗೋ, ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಲಾಳಗಳು ಹಾಗೆಯೇ. ಅವು ಕುದುರೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯವರೆಗೂ ಕಾಲುಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
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