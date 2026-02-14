Man Arrested for Leaving Snake in Vande Bharat Express Toilet ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಳಿವು ಆಧರಿಸಿದ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು (ಗುರುವಾರ) ಮುಂಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಾಸಿಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಭಲೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಮುಂಬೈ(ಫೆ.14): ಮುಂಬೈ-ಸೋಲಾಪುರ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ಶೌಚಾಲಯದೊಳಗೆ ಹಾವು ಪತ್ತೆಯಾದ ಸುಮಾರು ಆರು ವಾರಗಳ ನಂತರ, ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ (ಆರ್ಪಿಎಫ್) 37 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಳಿವು ಆಧರಿಸಿದ ತನಿಖೆಯ ನಂತರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು (ಗುರುವಾರ) ಮುಂಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಾಸಿಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಭಲೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
2025 ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ರಂದು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 22225 ರ ಕೋಚ್ C-16 ರ ಶೌಚಾಲಯದೊಳಗೆ ಭಲೆ ಹಾವನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ನಂತರ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಂತರ ಆತನನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ್ನಲ್ಲಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 14 ದಿನಗಳ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟೀರಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ ರಿಮಾಂಡ್ (ಎಂಸಿಆರ್) ಪಡೆದರು. "ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಿ-16 ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಹಾವು
ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ರೈಲಿನ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರಾಟ್ ಸ್ನೇಕ್ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಸೋಲಾಪುರ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು.
"ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ನೀಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಕಾಯ್ದೆ 1989 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 145 (ಬಿ), 147 ಮತ್ತು 153 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಮಾಹಿತಿದಾರರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಆರ್ಪಿಎಫ್ ತಂಡವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
ರೈಲ್ವೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕಗಳು
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈಲ್ವೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1989 ರ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಣ್ಗಾವಲು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯು ಥಾಣೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯದ ವಿಭಾಗದೊಳಗೆ ಹಾವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ರೈಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಮುಂಬೈ-ಸೋಲಾಪುರ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸೇವೆಯು ಬಹು ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ KAVACH, ಕೇಂದ್ರೀಯವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ಲಗ್ ಡೋರ್, ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಫೈರ್ ಡಿಟೆನ್ಶನ್ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೋಚ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿವೆ. ರೈಲು ತುರ್ತು ಅಲರ್ಟ್ ಪುಶ್ ಬಟನ್ಗಳು, ಧ್ವನಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಚಾಲಕ-ಗಾರ್ಡ್ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವರ್ಧಿತ ಸವಾರಿ ಸೌಕರ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ.