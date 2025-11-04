ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ?
Snakes in Winter: ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಅವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತವೆ?, ಅವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ?
ಹೈಬರ್ನೇಶನ್ (Hibernation)
ಹಾವುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ರಕ್ತ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಶೀತರಕ್ತ ಜೀವಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನ ಪರಿಸರ ತಂಪಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ದೇಹವು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಶಾಖವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಂಪಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾವುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಚಲಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಯಿಸದಿರಲು, ಅವು ಹೈಬರ್ನೇಟ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ
ಹೌದು. ಚಳಿಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಹಾವುಗಳು 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳ ಆಯ್ಕೆ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಹಾವುಗಳು ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತವೆ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆಲದ ಆಳವಾದ ಬಿರುಕುಗಳು, ಹಳೆಯ ಬಿಲಗಳು, ಬಂಡೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಮರದ ಬೇರುಗಳಂತಹ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಚಳಿಗಾಲದ ನಿದ್ದೆ
ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಲವಾರು ಹಾವುಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಿರಲು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಗುತ್ತವೆ. ಹಾವು ಶಿಶಿರಸುಪ್ತಿ (ಚಳಿಗಾಲದ ನಿದ್ದೆ)ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅದರ ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾದಾಗ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅವು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಮಲಗುವುದೇ?
ಹಾವುಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಎಂದಿಗೂ ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಮಿಥ್ಯೆ. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪದರವಿದ್ದು, ಅವು ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕಸದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಾವುಗಳು ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಹೈಬರ್ನೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸಹ ಅವುಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 3,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳಿದ್ದರೂ ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 69 ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 29 ಸಮುದ್ರ ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು 40 ಭೂವಾಸಿ ಹಾವುಗಳು. ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಟ್ನಂತಹ ಹಾವುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.