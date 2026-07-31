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- ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಇಷ್ಟೊಂದು 'ಬೋಲ್ಡ್-ಗ್ಲಾಮರಸ್' ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರೋ ಹಿಂದೆ 'ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯ' ಇದೆ!
ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಇಷ್ಟೊಂದು 'ಬೋಲ್ಡ್-ಗ್ಲಾಮರಸ್' ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರೋ ಹಿಂದೆ 'ದೊಡ್ಡ ರಹಸ್ಯ' ಇದೆ!
ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೀಸರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೈ ಎಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಗಿದೆ ನೋಡಿ..
Kiara Advan Bold & Romantic Role Secret: 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ನಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಅವತಾರ: ಬಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic) ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲದ ಶಿಖರ ಏರುತ್ತಿದೆ. 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸರಣಿಯ ನಂತರ ಯಶ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಿಯಾರಾ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ರೋಲ್? ಕಿಯಾರಾ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೀಸರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೈ ಎಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಿಯಾರಾ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ನನಗೆ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟಿ ಕೂಡ ಇಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ," ಎಂದು ಕಿಯಾರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಖಡಕ್ ಮಾತು:
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಗೊಂಬೆಗಳಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಸೀಮಿತ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು, ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇವಲ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೂಕವಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಯಾರಾ ಕೂಡ ಆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ನೀಡುವ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ.
ಯಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಯಾರಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತು:
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಿಯಾರಾ, "ಯಶ್ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ನಟ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ," ಎಂದು ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್!
ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಿಯಾರಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಯಶ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ಈ ಬೋಲ್ಡ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ!
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