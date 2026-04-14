- ಹಳೆಯ ಪೇಂಟ್ ಬಕೆಟ್ ಎಸೆಯಬೇಡಿ! ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಕೈ-ತೋಟ ನಿರ್ಮಿಸಲು 5 ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾ ಬಳಸಿ
ಹಳೆಯ ಪೇಂಟ್ ಬಕೆಟ್ ಎಸೆಯಬೇಡಿ! ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಕೈ-ತೋಟ ನಿರ್ಮಿಸಲು 5 ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾ ಬಳಸಿ
Paint Bucket Planter Ideas: ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ಪೇಂಟ್ ಬಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ಬದಲಿಗೆ, ಈ 5 ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಗಳಿಂದ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ ಮತ್ತು ಟೆರೇಸ್ಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಕೊಡಿ.
ದುಬಾರಿ ಪಾಟ್ ಖರೀದಿ ಚಿಂತೆಯೇ ಬೇಡ
ಈಗಂತೂ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಹವ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ದುಬಾರಿ ಪಾಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ಪೇಂಟ್ ಬಕೆಟ್ಗಳು (Paint Bucket) ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸರಳ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್, ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಟೆರೇಸ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸರಳ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಡಿಸೈನ್
ಪೇಂಟ್ ಬಕೆಟ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 4-5 ತೂತುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನ. ಇದರಿಂದ ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಬಕೆಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ, ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಮಲ್ಟಿ-ಲೇಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್
ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಜೋಡಿಸಿ. ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಂತಹ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಕನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು.
ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್
ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಪೇಂಟ್, ಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಲ್, ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್-ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬಕೆಟ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್
ಬಕೆಟ್ನ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ತೂತು ಮಾಡಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಗ್ಗ ಅಥವಾ ಚೈನ್ ಕಟ್ಟಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಗೋಡೆಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಪೋಥೋಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಂತಹ ಗಿಡಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದು ಜಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್
ಈ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಬಕೆಟ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಟೇನರ್ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಹಾಕುವ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
