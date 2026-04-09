Kannada

ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸಾಕು, ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು

special Apr 09 2026
Author: Padmashree Bhat
Kannada

ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು

ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು, ಅದಿಕ್ಕೆ ಮರಳು ಅಥವಾ ಕೋಕೋಫೀಟ್‌ ಹಾಕಬೇಕು

Kannada

ಪಾಟ್‌ ಮುಖ್ಯ

ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಪಾಟ್‌ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟ್‌, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ

Kannada

ಯಾವಾಗ ನೆಡಬೇಕು?

ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾತ್ರ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಬೇಕು, ಇದಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದ ಬಳಿಕ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು.

Kannada

ಅರಿಷಿಣದ ನೀರು

ಅರಿಷಿಣದ ನೀರನ್ನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ, ಫಂಗಸ್‌ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ

Kannada

ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು

ಅದಾಗಿ ಅದೇ ತುಳಸಿ ಬೀಜದಿಂದ ಗಿಡ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ

Kannada

ಗೊಬ್ಬರ ಹೇಗಿರಬೇಕು?

ನೈಟ್ರೋಜನ್‌ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ಉತ್ತಮ.

Kannada

ಇನ್ನು ಏನೇನು ಹಾಕಬೇಕು?

ಸಗಣಿ ಬೆರಣಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ನೀಮ್‌ ಆಯಿಲ್‌ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡ

