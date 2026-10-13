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- gardening tips : ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ವ? ದಟ್ಟವಾಗಿ ಎಲೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
gardening tips : ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ವ? ದಟ್ಟವಾಗಿ ಎಲೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಮನೆ ಅಂಗಳ, ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವು ಬೆಳೆಸಿರ್ತೇವೆ. ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಎಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಎಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು?
ಕರಿಬೇವಿನ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ?
ಕರಿಬೇವು ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 15 ರಿಂದ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಕರಿಬೇವು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು?
ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೀರು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ. ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಯಾವ ಗಾತ್ರದ ಕುಂಡ ಬೇಕು?
ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 12 ಇಂಚಿನ ಕುಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಕುಂಡ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕುಂಡದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ರಂಧ್ರಗಳಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮಣ್ಣಿಗೆ ಏನೇನು ಬೆರೆಸಬೇಕು?
ಕರಿಬೇವು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುವ, ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮಣ್ಣು ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬೆರೆಸಿ. ಎಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕೊಕೊಪೀಟ್ ಸೇರಿಸಿ. ಕೊಕೊಪೀಟ್ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮರಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕರಿಬೇವು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕು?
ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಎಲೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ?
ಗಿಡ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಪಕ್ಕದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಲಘುವಾಗಿ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಗಿಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳ ತುದಿಯನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಗಿಡ ಹೆಚ್ಚು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಿಡದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಲಘುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕತ್ತರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗಿಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
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