ದುಬಾರಿ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೀರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
ಈಗ ಜೀರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ನಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ, ಹಗುರವಾಗಿ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿ
ಸುಮಾರು 7 ರಿಂದ 8 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 5-6 ಗಂಟೆ ಪಾಟ್ನ್ನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಹಗುರವಾಗಿ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ 15-20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಸಸ್ಯ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಂತರ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸಮತೋಲನವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕಾಳು ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಿಡವೂ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ಗಿಡ ಕತ್ತರಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೀರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 65 ರಿಂದ 90 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
Long Chain: ಸೀರೆಗೆ ಸಖತ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲಾಂಗ್ ಹಾರ ಡಿಸೈನ್ಸ್!
ಯಾವುದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಸೂಪರ್ ಲುಕ್ ಕೊಡೋ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್!
Hindu Rules: ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬಾರದು, ಏನದು?
Gold Chain: ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ತೊಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ