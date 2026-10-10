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ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

life Oct 10 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Gemini AI Generated
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ಯಾವುದೇ ಅಡುಗೆ ಇರಲಿ, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು!

ದುಬಾರಿ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: Gemini AI Generated
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ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ

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Image credits: Gemini AI Generated
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ಪಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತ್ತೆಯ ಮಣ್ಣು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ.

ಈಗ ಜೀರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್‌ನಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ, ಹಗುರವಾಗಿ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿ

Image credits: Gemini AI Generated
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ದಿನಕ್ಕೆ 5 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ಬಿಸಿಲು

ಸುಮಾರು 7 ರಿಂದ 8 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 5-6 ಗಂಟೆ ಪಾಟ್‌ನ್ನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಹಗುರವಾಗಿ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Gemini AI Generated
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ಹೂ ಬಿಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಇದಾದ ಬಳಿಕ 15-20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಸಸ್ಯ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಂತರ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸಮತೋಲನವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image credits: Gemini AI Generated
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ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಜೀರಿಗೆ

ಕಾಳು ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಿಡವೂ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಒಣಗಿದ ಗಿಡ ಕತ್ತರಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೀರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 65 ರಿಂದ 90 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

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