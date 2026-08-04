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- Washing Machine: ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ! ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಳಸಬೇಕು?
Washing Machine: ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ! ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಳಸಬೇಕು?
ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
ಟಾಪ್ ಲೋಡ್- ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಲು ಜನರು ಮೆಷಿನ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಪೌಡರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕರು ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪೆಂದರೆ, ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಳಸುವುದು. ಎರಡೂ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲಿಕ್ಕೇ ಅಲ್ವಾ ಎಂದು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೆಷಿನ್ ಬಾಳಿಕೆ ಹಾಳಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಎರಡರ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ.
ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್:
ಇದು 'ಟಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್' (Tumbling action) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಡ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತಿರುಗುವುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಬೂನಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನೊರೆಯ ಮಟ್ಟ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್:
ಇದು 'ಪಲ್ಸೇಟರ್' ಅಥವಾ 'ಎಜಿಟೇಟರ್' (Agitation action) ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್:
ಇದನ್ನು 'ಹೈ-ಎಫಿಶಿಯನ್ಸಿ' (HE) ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನೊರೆಯನ್ನು (Low sudsing) ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಮೆಷಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚು ನೊರೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೊರೆ ಡ್ರಮ್ನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್:
ಇದು ಹೆಚ್ಚು ನೊರೆಯನ್ನು (High sudsing) ನೀಡುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ, ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ನೊರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ (viscosity) ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅದು ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಳಸಿದರೆ:
ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹೆಚ್ಚು ನೊರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನೊರೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು 'ಸಡ್ಸ್ ಲಾಕ್' (Suds Lock) ಎಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಬೂನಿನ ಕಲೆಗಳು ಉಳಿಯಬಹುದು. ನೊರೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಮೆಷಿನ್ನ ಪಂಪ್, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಮೆಷಿನ್ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಳಸಿದರೆ:
ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿರುವ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊರೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸಿದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಮೆಷಿನ್ನ ಬಾಳಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
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