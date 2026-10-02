‘ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮರ’ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮುಗ್ಧ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ನೆಟ್ಟಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾಲಕಿಯ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮರ' ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ನೆಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. reelvsreal_zindagi ಅನ್ನೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರೋ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ 55 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ 1,900 ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಪಂಚನೇ ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನ. ಅವರ ಮುಗ್ಧತೆಗೆ ಸಾಟಿ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ reelvsreal_zindagi ಅನ್ನೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರೋ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 'ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮರ' ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಈ ಬಾಲಕಿ ಮಾಡಿರೋ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರಯತ್ನ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 55.1K ಲೈಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ 1.9K ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ. ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ನೆಟ್ಟರೆ ಮರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿರೋ ಮಗಳ ಮುಗ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ
ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಪಂಚದ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ಮಗಳು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮರ ಬೆಳೆದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳು ಬಿಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ತಾಯಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರಯತ್ನ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2026 ರಂದು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕೈಯೊಂದು ಕವರ್ ಸಮೇತ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ನೆಡುತ್ತಿರೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. 'ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮರ' ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಗುವಿನ ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಾಲ್ಯದ ಮುಗ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು, 'ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು 10 ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತಂದು ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸಿಬಿಡಿ, ಅವಳಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ' (Ap b 10 toffy chipka do uska dil reh jayega) ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು 'ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, 'ನಾನು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕುಲ್ಫಿ ಮರ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆ' ಅಂತ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, 'ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವಳು ತುಂಬಾನೇ ಮುಗ್ಧೆ' ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.