Pressure Cooker: ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವುದು ಖಚಿತ!
ಈಗಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಬೇಗ ಆಗುವುದರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್, ಸೇಫ್ಟಿ ವಾಲ್ವ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸೇಫ್ಟಿ ವಾಲ್ವ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವು ಕುಕ್ಕರ್ನೊಳಗಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಬೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಹಳೆಯದಾದರೆ ಅಥವಾ ವಾಲ್ವ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡರೆ, ಹಬೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ. ನಕಲಿ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.
ವಿಜಿಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ವಿಜಿಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಶರ್ ರಿಲೀಸ್ ವಾಲ್ವ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಕಣಗಳು ಅಥವಾ ಕೊಳೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ, ಹಬೆ ಹೊರಹೋಗಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ವಿಜಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಬೆ ಹೋಗುವ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ
ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹಲವರು ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉಬ್ಬಿ, ಅದರ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಬೆ ಹೊರಹೋಗುವ ದಾರಿ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಬೇಕು.
ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕದಿರುವುದು ಕೂಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ
ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಅಡುಗೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪು. ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆಹಾರವು ಸೀದು ಹೋಗಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ಅತಿಯಾದ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಒಳಗಿನ ತಾಪಮಾನ ಅಸಮತೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಾಳಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀರನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಡಿ.
ಹಳೆಯ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸಬೇಡಿ
ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳ ಬಾಡಿ, ಮುಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಲಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಿರುಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮುಚ್ಚಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗದಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕುಕ್ಕರ್ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಆಗಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಿ. ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಾವಾಗಲೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಂಪನಿಯ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ.
